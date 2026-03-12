Cuenta regresiva para la Luna: La misión Artemis II despegará el 1 de abril

La NASA ha anunciado oficialmente este jueves que la misión Artemis II, la primera expedición tripulada a la Luna en más de medio siglo, tiene como fecha objetivo de lanzamiento el próximo 1 de abril. Tras una serie de contratiempos técnicos que obligaron a postergar el despegue originalmente previsto para febrero, la agencia espacial estadounidense aseguró haber solucionado los problemas en el cohete SLS, el más potente del mundo, y la cápsula Orion.

El anuncio representa un hito para la exploración espacial global y un evento de alto impacto para Sudamérica, que sigue de cerca los avances de esta nueva carrera espacial. "Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril", afirmó Lori Glaze, administradora asociada de la NASA, subrayando que los equipos técnicos ya han reparado las fugas de helio e hidrógeno que habían forzado el traslado del gigantesco vehículo de 2.500 toneladas al hangar de ensamblaje.

La tripulación de esta histórica misión está compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Entre ellos destacan figuras que rompen barreras históricas: Koch será la primera mujer y Glover el primer astronauta negro en participar en una misión lunar. Aunque el vuelo no contempla un descenso en la superficie del satélite, los cuatro tripulantes realizarán un viaje de varios días alrededor de la Luna, marcando el punto más lejano al que ha llegado el ser humano desde la misión Apollo 17 en 1972.

El cronograma establecido indica que el cohete SLS regresará a la plataforma de lanzamiento el 19 de marzo, el mismo día en que los astronautas iniciarán una cuarentena preventiva en Houston. El 27 de marzo, el equipo se trasladará al Centro Espacial Kennedy en Florida para los preparativos finales. Esta misión es crucial para validar los sistemas de soporte vital y navegación que permitirán, en años posteriores, que la humanidad vuelva a pisar suelo lunar, una meta que la NASA ahora proyecta para no antes de 2028.

El regreso a la Luna no solo es un desafío técnico, sino también una pieza clave en la competencia geopolítica con China, que mantiene su objetivo de enviar astronautas al satélite para el año 2030. Con Artemis II, la NASA busca demostrar que el liderazgo estadounidense en el espacio profundo sigue vigente, apoyándose cada vez más en la colaboración con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin para asegurar la presencia sostenida en la Luna.

Con información de El País, El País y RTVE.

