WhatsApp lanza las cuentas para menores administradas y controladas por los padres

Estas cuentas, que se implementarán a nivel global en los próximos meses, incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes (13 años en Estados Unidos) en sus primeras experiencias con la mensajería, informa WhatsApp.
WhatsApp anunció las nuevas cuentas administradas por los padres, que permiten a estos y tutores configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con nuevos controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas.
"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas".
Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta.
Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.
Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.
"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señaló la red de mensajería.
Esta comunicación de WhatsApp llega casi dos semanas después de que se informara de que Instagram empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión" en su red social, tal y como anunció su compañía matriz, Meta.
Esta última medida se activará para los padres de EE.UU., el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones "a finales de este año".
