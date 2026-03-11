El asistente de inteligencia artificial Gemini está cambiando la forma en que muchas personas utilizan su teléfono móvil.

Aunque la mayoría de usuarios conoce sus funciones básicas, la herramienta incluye opciones avanzadas que pueden mejorar la productividad, la organización y la creatividad en el uso diario del celular.

Estas son cinco funciones destacadas que pueden aprovecharse desde el móvil.

1. Organización inteligente del hogar con Gemini Live

Una de las funciones más interesantes es Gemini Live, que permite interactuar con la inteligencia artificial utilizando la cámara y la voz.

Con esta herramienta, el usuario puede mostrar espacios de la casa, como armarios o cajones, y pedir recomendaciones para organizarlos.

La IA analiza el entorno y sugiere soluciones prácticas, como utilizar perchas especiales para prendas delicadas o distribuir mejor los estantes.

2. Crear imágenes a partir de un boceto

Gemini también permite generar imágenes a partir de dibujos simples realizados en la aplicación de notas del teléfono.

El usuario puede hacer un boceto básico y solicitar al asistente que lo convierta en una imagen más detallada mediante la función conocida como Nano Banana.

Esta herramienta facilita transformar ideas visuales en ilustraciones en cuestión de segundos.

3. Comparar precios y revisar opiniones

Otra función útil es la posibilidad de analizar enlaces de productos.

Al compartir el enlace de un artículo con Gemini, la inteligencia artificial puede buscar alternativas más económicas en otras tiendas y revisar opiniones en plataformas o foros como Reddit.

Esto ayuda a tomar decisiones de compra más informadas y encontrar mejores ofertas.

4. Resumir videos y presentaciones

Gemini también puede analizar contenido audiovisual.

Si el usuario comparte un enlace de un video en plataformas como YouTube, el asistente puede procesar el contenido y generar un resumen con los puntos más importantes.

Esta función es especialmente útil para estudiantes o profesionales que necesitan comprender rápidamente el contenido de clases, conferencias o presentaciones.

5. Editar mensajes directamente en pantalla

Otra herramienta práctica es la edición contextual de mensajes.

En lugar de copiar y pegar textos para pedir correcciones, el usuario puede solicitar a Gemini que revise o cambie el tono de un mensaje directamente desde la pantalla.

Esto facilita mejorar textos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Mensajes, haciendo más rápida la comunicación.

Un aliado para estudiar y trabajar

Además de estas funciones, Gemini se ha convertido en una herramienta útil para estudiantes, ya que permite resumir textos extensos, analizar artículos académicos y organizar tareas de estudio.

Gracias a estas capacidades, la inteligencia artificial de Google se posiciona como un asistente que va más allá de responder preguntas, ayudando a optimizar el tiempo y mejorar la productividad desde el teléfono móvil.

