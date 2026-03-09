Mientras Sudamérica cerraba el fin de semana, los cielos de Europa occidental se iluminaron con un espectáculo cinematográfico. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha puesto en marcha una investigación tras el paso de una espectacular bola de fuego que cruzó el continente a las 18:55 CET (13:55 en Bolivia).

Seis segundos de brillo intenso

El objeto, que según los primeros cálculos medía varios metros de diámetro, entró a la atmósfera desde el suroeste con dirección noreste. Testigos en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos reportaron haber visto un rastro luminoso que permaneció visible por seis segundos antes de fragmentarse, según informa el portal Nasanet.

El dato: El evento no solo fue visual. Varios observadores aseguraron haber escuchado estruendos sónicos tras el paso del meteoro.

En la ciudad alemana de Coblenza, la situación pasó del asombro al susto: se investiga si pequeños fragmentos de meteorito impactaron contra una vivienda en el distrito de Güls. Afortunadamente, no se registraron heridos.

¿Por qué no lo vimos venir?

Muchos se preguntan cómo un objeto de este tamaño pudo "colarse" sin aviso previo. La explicación de la ESA es sencilla pero inquietante: el ángulo de aproximación.

Punto ciego: Los telescopios de defensa planetaria suelen vigilar el cielo nocturno profundo.

El factor Sol: El objeto se acercó desde una región luminosa del cielo durante el atardecer, lo que dificultó su detección temprana.

Un reto científico: En toda la historia de la astronomía, solo se han detectado 11 objetos naturales antes de que golpearan nuestra atmósfera.

¿Es un peligro real?

Aunque el evento fue impresionante, la ESA envió un mensaje de tranquilidad. Objetos de este tamaño chocan contra la atmósfera con una frecuencia de semanas o pocos años, y la gran mayoría se desintegra antes de tocar el suelo, convirtiéndose en polvo estelar o pequeños meteoritos como los que hoy buscan en Alemania.

La red europea de cámaras AllSky7 ya ha recolectado videos y datos técnicos que permitirán reconstruir la trayectoria exacta de este "visitante" espacial para entender mejor de qué parte de nuestro sistema solar provino.

