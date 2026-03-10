TEMAS DE HOY:
Caso Fondo Indígena: Fiscalía imputa a Elvira Parra por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes

El fiscal Omar Condori informó que la exautoridad será puesta ante un juez cautelar este miércoles, instancia en la que se definirá su situación jurídica dentro del proceso.

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 17:53

Foto: Elvira Parra, exdirectora Fondo Indígena
La Paz

El Ministerio Público imputó formalmente a la exmiembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el marco de las investigaciones por el manejo de recursos destinados a proyectos productivos.

El fiscal Omar Condori informó que la exautoridad será puesta ante un juez cautelar este miércoles, instancia en la que se definirá su situación jurídica dentro del proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputación se basa en presuntos desembolsos autorizados durante su gestión en 2010, que actualmente son investigados por posibles irregularidades dentro del denominado caso Fondo Indígena.

Condori explicó que los delitos atribuidos a Parra están relacionados con decisiones administrativas que habrían generado un presunto daño económico al Estado, motivo por el cual el Ministerio Público determinó presentar la imputación formal.

