Aprehenden a exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra

El Ministerio Público confirmó la aprehensión de la exmiembro del directorio del Fondo Indígena, Elvira Parra, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en proyectos financiados por esta entidad estatal.

La detención se produjo luego de que la exautoridad prestara declaración informativa ante la Fiscalía en la ciudad de La Paz, donde se investigan posibles hechos que habrían generado daño económico al Estado.

Según el informe del fiscal David Torrez, las investigaciones están relacionadas con un proyecto de producción de miel en comunidades indígenas, en el que Parra habría participado en su calidad de directora dentro del Fondo Indígena.

“Se ha podido establecer eventualmente un daño económico que asciende aproximadamente a un millón de bolivianos”, explicó Torrez.

Fiscalía pedirá detención preventiva

Tras analizar los elementos recolectados en el cuaderno de investigaciones y las diligencias preliminares, la Fiscalía determinó aprehender a la exautoridad, mientras se prepara la imputación formal que será presentada ante la autoridad judicial.

En las próximas horas se espera que el Ministerio Público solicite detención preventiva durante la audiencia de medidas cautelares.

Investigación podría ampliarse

El fiscal también señaló que la investigación no se limitará únicamente a Elvira Parra, sino que podría ampliarse a otras personas que hayan tenido participación o conocimiento en el proyecto investigado.

En ese contexto, indicó que otros actores vinculados al directorio del Fondo Indígena podrían ser convocados a declarar, conforme avance el proceso.

El caso forma parte de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Indígena.

