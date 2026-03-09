La selección boliviana ya definió la lista de convocados para el repechaje rumbo al Mundial 2026, a jugarse el 26 de marzo, y varios jugadores que pintaban para entrar quedaron finalmente fuera por decisión del técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico. Entre ellos destacan Carmelo Algarañáz, Marcelo Martins, Bruno Miranda, Patricio Rodríguez y Máximo Mamani.

Carmelo Algarañáz regresó al país tras su paso por el Kalamata FC de Grecia y volvió a militar en The Strongest. Sin embargo, su participación con el Tigre ha sido como suplente y aún no ha logrado marcar goles. Algarañáz sí fue parte del proceso de Villegas en las Eliminatorias, incluso ingresando en el último minuto del partido clave ante Brasil, que Bolivia ganó 1-0 y que aseguró su participación en el repechaje.

Marcelo Martins, quien se había retirado de la selección en 2023 tras el partido frente a Uruguay, decidió volver antes del repechaje y debutó con goles en Real Tomayapo y The Strongest. A pesar de su regreso y de un inicio auspicioso, Martins no fue convocado.

Bruno Miranda, goleador reciente de Aucas FC de Ecuador, también quedó fuera de la nómina, a pesar de su buena temporada en el fútbol extranjero. Otros jugadores que quedaron fuera fueron Patricio Rodríguez, regular en Bolívar y autor de goles importantes para el club, y Máximo Mamani, extremo argentino-boliviano que no ha tenido minutos con Always Ready y permaneció en la banca. Mamani, pese a esto, expresó su compromiso de seguir trabajando para tener su oportunidad en la Verde.

La decisión de Villegas refleja la prioridad del cuerpo técnico en jugadores con ritmo competitivo y continuidad en sus clubes, dejando fuera a figuras que, aunque con potencial y experiencia, no contaban con la regularidad suficiente para afrontar el repechaje contra Surinam.

