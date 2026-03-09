Destituyen a funcionaria de la CNS en Cochabamba por presuntos cobros irregulares

La trabajadora habría solicitado entre 3.000 y 4.000 bolivianos a personas que buscaban empleo en la institución, ofreciéndoles supuestamente gestionar contratos laborales.
09/03/2026 14:57
La gerencia regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba destituyó a una funcionaria administrativa tras detectarse presuntos cobros irregulares a personas que buscaban ingresar a trabajar en la institución.
Según el reporte institucional, la funcionaria utilizaba vínculos de amistad o cercanía para captar a las víctimas, ofreciéndoles supuestamente facilitar su contratación dentro de la CNS.
No obstante, se aclaró que la implicada no ocupaba un cargo jerárquico, sino que trabajaba como auxiliar de oficina, por lo que no tenía atribuciones para gestionar contratos ni procesos de contratación.
El caso fue investigado por la Unidad de Transparencia de la institución, que inició un proceso sumario administrativo. Tras la evaluación de los antecedentes y denuncias, se determinó su destitución.
Desde la gerencia regional también se informó que otro funcionario se encuentra actualmente en proceso de investigación por una situación similar.
La CNS exhortó a la población a no realizar pagos a personas que prometan gestionar contratos o trámites dentro de la institución y a denunciar cualquier hecho irregular.
