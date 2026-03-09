TEMAS DE HOY:
Asesinato en Villa Tunari Intento de infanticidio Infanticidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Destituyen a funcionaria de la CNS en Cochabamba por presuntos cobros irregulares

La trabajadora habría solicitado entre 3.000 y 4.000 bolivianos a personas que buscaban empleo en la institución, ofreciéndoles supuestamente gestionar contratos laborales.

Cristina Cotari

09/03/2026 14:57

CNS destituye a funcionaria por cobros indebidos en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

La gerencia regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba destituyó a una funcionaria administrativa tras detectarse presuntos cobros irregulares a personas que buscaban ingresar a trabajar en la institución.

Desde la administración regional se informó que la medida fue asumida luego de que se recibieran entre tres y cuatro denuncias contra la trabajadora, quien habría solicitado montos que oscilaban entre 3.000 y 4.000 bolivianos con la promesa de gestionar contratos laborales.

Según el reporte institucional, la funcionaria utilizaba vínculos de amistad o cercanía para captar a las víctimas, ofreciéndoles supuestamente facilitar su contratación dentro de la CNS.

No obstante, se aclaró que la implicada no ocupaba un cargo jerárquico, sino que trabajaba como auxiliar de oficina, por lo que no tenía atribuciones para gestionar contratos ni procesos de contratación.

El caso fue investigado por la Unidad de Transparencia de la institución, que inició un proceso sumario administrativo. Tras la evaluación de los antecedentes y denuncias, se determinó su destitución.

Desde la gerencia regional también se informó que otro funcionario se encuentra actualmente en proceso de investigación por una situación similar.

La CNS exhortó a la población a no realizar pagos a personas que prometan gestionar contratos o trámites dentro de la institución y a denunciar cualquier hecho irregular.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD