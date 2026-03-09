Un gesto de amistad entre Bolivia y Estados Unidos volvió a cobrar vida más de tres décadas después. Durante su reciente visita a Washington, el presidente Rodrigo Paz Pereira recibió un crucifijo de oro que su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, había entregado en 1990 al entonces presidente estadounidense George H. W. Bush como símbolo de amistad entre ambos países.

La reliquia familiar fue devuelta este año por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, cumpliendo una promesa que Bush dejó por escrito hace 36 años.

La historia fue recordada por el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, quien relató en la red social X que en aquella visita a la Casa Blanca, Jaime Paz Zamora estuvo acompañado por sus hijos pequeños, entre ellos Rodrigo.

Según Landau, tras recibir la cruz, Bush envió una nota de agradecimiento en la que aseguró que instruiría devolver la reliquia familiar cuando uno de los hijos de Paz llegara a la presidencia de Bolivia.

El destino quiso que esa promesa se cumpliera en 2026, cuando Rodrigo Paz, elegido presidente el año pasado, recibió nuevamente el crucifijo junto con una copia de la carta enviada décadas atrás por el exmandatario estadounidense.

El funcionario estadounidense destacó que uno de los momentos más significativos fue que el presidente boliviano pudiera compartir esta historia con su padre, quien hoy tiene 86 años.

“Promesas hechas, promesas cumplidas”, concluyó Landau al recordar este episodio que une a dos generaciones y que revive un gesto diplomático cargado de simbolismo.

Tras su retorno a Bolivia, el crucifijo será llevado nuevamente a El Picacho, la histórica residencia familiar de los Paz en Tarija.

