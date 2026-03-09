Bolivia y Paraguay retoman diálogo sobre el proyecto Urupabol

El presidente Rodrigo Paz informó que sostuvo una reunión con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que abordaron temas relacionados con comercio, energía e integración regional.

A través de una publicación en su cuenta X, el mandatario destacó que el encuentro permitió retomar conversaciones sobre la iniciativa de integración regional Urupabol, un proyecto histórico que busca fortalecer la cooperación entre países de la región.

“Conversamos sobre comercio, energía y, sobre todo, sobre retomar la construcción de Urupabol, una integración histórica que puede abrir nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos”, señaló Paz en su publicación.

La iniciativa de integración regional apunta a fortalecer los vínculos económicos y de cooperación entre los países participantes, impulsando proyectos que promuevan el desarrollo y la conectividad en la región.

Mira la programación en Red Uno Play