Video viral reaviva rumores de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito en París

Un reciente video difundido en redes sociales volvió a encender los rumores sobre un posible romance entre el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la actriz española Ester Expósito. Ambos fueron vistos compartiendo una salida nocturna en París, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre seguidores y medios de espectáculos.

De acuerdo con imágenes y publicaciones que circularon en Instagram y otras plataformas, el futbolista francés y la protagonista de la serie Élite fueron captados saliendo juntos de un hotel en la capital francesa. Aunque no hubo declaraciones oficiales de ninguno de los dos, el material audiovisual despertó inmediatamente rumores sobre una posible relación sentimental.

Una cena que desató las especulaciones

Según versiones difundidas en redes sociales, la actriz y el futbolista habrían elegido un restaurante de estilo italiano para cenar en un ambiente reservado. Testigos citados por algunas cuentas dedicadas a la vida social señalaron que Expósito habría pedido una lasaña, mientras que Mbappé optó por una carbonara, un plato que el delantero ha mencionado en varias ocasiones como uno de sus favoritos.

Las imágenes compartidas por usuarios muestran a ambos saliendo del establecimiento juntos, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su cercanía.

La noche continuó con vista a la Torre Eiffel

Después de la cena, varios asistentes afirmaron que la velada continuó en un rooftop con vista a la icónica Torre Eiffel. De acuerdo con publicaciones en redes, Mbappé y Expósito habrían sido vistos en el skybar del hotel Pullman Paris Tour Eiffel, un lugar conocido por su vista panorámica de la ciudad.

En historias compartidas por personas que se encontraban en el lugar, se observa a ambos conversando muy cerca frente a un ventanal con vista a la ciudad iluminada, mientras compartían cócteles. Estas imágenes volvieron a encender las redes sociales y multiplicaron los comentarios sobre la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre ellos.

No es la primera vez que los vinculan

Los rumores sobre un posible romance entre Mbappé y Expósito no son nuevos. A finales de febrero, ambos coincidieron en Madrid durante la semana de la moda, donde la actriz llamó la atención con un llamativo diseño de la firma Marine Serre, confeccionado con más de 800 pinceles reciclados.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido públicamente una relación, por lo que las especulaciones continúan creciendo cada vez que aparecen nuevas imágenes o videos de ambos juntos.

