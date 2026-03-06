BTS vuelve a lo grande: Lanzan el tráiler del concierto que se transmitirá en vivo

La plataforma de streaming Netflix presentó el tráiler oficial de “BTS: el comeback en vivo | Arirang”, el evento que marcará el esperado regreso a los escenarios de la famosa banda surcoreana BTS.

El adelanto muestra parte del espectáculo que, según críticos y expertos de la industria musical, podría convertirse en uno de los regresos más importantes del pop de la década.

El especial se transmitirá en vivo y en exclusiva a través de la plataforma el próximo 21 de marzo de 2026, desde la histórica Plaza Gwanghwamun, ubicada en el corazón de Seúl.

El esperado reencuentro de los siete integrantes

El show marcará el reencuentro oficial de los siete miembros del grupo: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

La reunión ocurre luego de que todos completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, una pausa que mantuvo al grupo alejado de los escenarios durante los últimos años.

Un show histórico para Netflix

El concierto servirá además como escenario para la presentación de “Arirang”, el nuevo álbum de estudio del grupo, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el 20 de marzo de 2026, apenas un día antes del evento.

Para Netflix, esta transmisión representa un hito dentro de la plataforma, ya que será la primera producción emitida en vivo desde Corea del Sur para una audiencia global masiva.

También llega un documental

El regreso de la banda también estará acompañado por el estreno del documental “BTS: El regreso”, que llegará a la plataforma el 27 de marzo de 2026.

La película está dirigida por Bao Nguyen, reconocido por su trabajo en La gran noche del pop.

El filme mostrará el proceso de reunión de los integrantes en Los Ángeles, donde trabajaron en esta nueva etapa musical, incluyendo ensayos, reflexiones y momentos íntimos durante la preparación del show.

Gira mundial y expectativas en Latinoamérica

Tras el lanzamiento del álbum y el concierto especial, el grupo iniciará el Arirang World Tour, una gira global prevista entre 2026 y 2027.

El tour contempla 82 conciertos en 34 regiones, incluyendo Asia, América del Norte, Europa y Medio Oriente.

Según fuentes cercanas a la producción, Latinoamérica también formaría parte de la gira, lo que ya genera enorme expectativa entre millones de fans de la banda en la región.

