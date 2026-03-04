Se apaga una estrella del Cine de Oro: muere Ana Luisa Peluffo

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, una de las figuras emblemáticas del Cine de Oro, falleció a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia la mañana de este miércoles 4 de marzo mediante un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con el mensaje, la actriz pasó sus últimos años en un entorno cercano y tranquilo, acompañada por su hijo, y falleció en su rancho en Tepatitlán, Morelos.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señala el comunicado. Sus familiares solicitaron respeto para vivir el duelo en privacidad y no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

El adiós a Ana Luisa Peluffo: más de 200 películas y una huella imborrable.

Una trayectoria de más de 200 producciones

Reconocida como una presencia destacada dentro de la época del Cine de Oro mexicano, Peluffo participó en más de 200 películas y programas de televisión a lo largo de su carrera. Su debut en la pantalla grande se dio con la cinta La Venenosa, pero fue en 1977 cuando alcanzó mayor notoriedad con Flores de Papel, película que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Peluffo también es recordada por haber sido la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en el cine nacional, un hecho que marcó un precedente en la industria y que la convirtió en una figura audaz y pionera en su tiempo.

Tras su papel protagónico en La Diana Cazadora, surgió el rumor de que su imagen habría servido de inspiración al escultor Juan Fernando Olaguíbel para la creación del emblemático monumento capitalino, una versión que con los años se integró a la mitología popular en torno a su figura.

Legado vigente

Con su partida, el cine mexicano despide a una de sus actrices más representativas, cuya carrera atravesó distintas etapas de la industria audiovisual nacional. Su legado permanece en la memoria de generaciones que siguieron la evolución del séptimo arte en México y en el reconocimiento que, con el paso del tiempo, ha mantenido vigente su nombre entre cinéfilos y público en general.

