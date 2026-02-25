Shakira lidera las nominaciones al Salón de la Fama del Rock 2026

El Rock and Roll Hall of Fame presentó una de las listas de nominados más amplias y diversas de su historia para la Clase 2026, encabezada por Shakira, Mariah Carey y Oasis.

La selección incluye también a figuras como Lauryn Hill, Phil Collins y Pink, evidenciando la transformación del concepto tradicional de rock y su influencia en la cultura global.

La fundación informó que los artistas que ingresarán oficialmente serán anunciados en abril, junto con los galardonados en las categorías de Influencia Musical, Excelencia Musical y el premio Ahmet Ertegun. La ceremonia de inducción está prevista para el otoño en Cleveland, Ohio.

John Sykes, presidente de la institución, destacó que la lista “reconoce los rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

Requisitos y primeras nominaciones

Para ser considerados este año, el primer sencillo o álbum de los candidatos debía haberse publicado en 2001 o antes. Diez de los artistas nominados —entre ellos Lauryn Hill, Phil Collins, Pink y Shakira— aparecen por primera vez en la boleta, pese a cumplir los requisitos desde años anteriores.

Entre los otros nombres con posibilidades de ingresar figuran Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, New Edition, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan y The Black Crowes.

Entre la crítica y la ironía

A lo largo de los años, varios músicos han cuestionado la legitimidad del Salón.

En 2018, Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden, calificó al Salón como “una absoluta y completa tontería”, criticando la composición del jurado.

Por su parte, Liam Gallagher, voz de Oasis, ironizó en 2024 al comparar su posible ingreso con “meterme en el Salón de la Fama del rap”. Sin embargo, también admitió que, si resultara elegido, asistiría y celebraría el reconocimiento.

La historia demuestra que muchas posturas cambian con el tiempo. Artistas como Cher, Rush y Def Leppard criticaron la institución antes de aceptar su ingreso.

Posibles momentos históricos

La gala de 2026 podría dejar escenas memorables, como una eventual reunión de Joy Division / New Order con el bajista Peter Hook, distanciado del grupo desde 2007.

El voto continuará durante los próximos dos meses y en abril se conocerá a los nuevos miembros de la Clase 2026.

Una institución histórica

El Rock and Roll Hall of Fame, fundado en 1983 y con sede en Cleveland en un edificio diseñado por I. M. Pei, está dedicado a preservar el legado del rock y sus géneros afines.

Desde la apertura de su museo en 1995, alberga instrumentos, manuscritos originales, vestuario y archivos audiovisuales de algunas de las figuras más influyentes de la música popular.

