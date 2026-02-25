De Santa Cruz a “La Casita”: la historia de la boliviana que subió al escenario con Bad Bunny

En medio de un estadio colmado, luces encendidas y miles de voces coreando cada canción, una joven boliviana pasó de ser parte del público a convertirse en protagonista de una noche inolvidable.

Durante el concierto de Bad Bunny en Brasil, una fan originaria de Santa Cruz de la Sierra fue elegida para subir a la icónica “Casita”, el escenario secundario más especial y cercano del show.

Su nombre es Flavia Gutiérrez. Y asegura que todavía le cuesta creer lo que vivió.

“Fue gracias a otro chico que justamente salió y estaba mirando. Yo, por probar suerte, señalé la casita y me mostró el pulgar arriba… y me sacó”, relató emocionada.

Un momento entre miles

Flavia contó que muchas chicas gritaban y rogaban para ser elegidas por el equipo del artista, pero no corrieron con la misma suerte.

“Fue otra persona del equipo de Bad Bunny. Las chicas estaban rogando, gritando y no les hacían caso”, explicó.

Ella y su novio llegaron un día antes del concierto, previendo largas filas. Sin embargo, se sorprendieron al encontrar un ingreso ordenado y sin aglomeraciones.

“Llegamos un día antes pensando que iba a haber una súper fila, pero no había nada. Estábamos en pista el viernes. No me importaba que él me eligiera, no lo esperaba; lo que yo quería era verlo de cerca”, afirmó.

¿Qué es “La Casita”?

Subir a “La Casita” no es algo común. Se trata de un espacio especial dentro del espectáculo, un momento más íntimo en medio de un show multitudinario.

“Una vez que subes a la casita puedes quedarte todo el concierto ahí o salir, pero ¿quién se va a salir? Incluso puedes estar dentro, aunque nadie se queda adentro. Nos dan instrucciones claras: no puedes bajar al escenario ni tocar a Bad Bunny”, detalló.

Para Flavia, la experiencia fue tan impactante que aún la vive con nerviosismo.

“Estaba en shock”, confesó, todavía emocionada por haber sido la elegida entre miles de personas.

Una noche, un gesto y un pulgar arriba bastaron para convertir el concierto de sus sueños en una historia que ahora comparte con orgullo: una boliviana brillando en “La Casita”.

