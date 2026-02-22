Glamour y adrenalina: el backstage que no viste del Reina Hispanoamericana 2026

La versión número 36 del Reina Hispanoamericana no solo fue un éxito de audiencia por la señal de la Red Uno de Bolivia, sino también un despliegue de emociones intensas detrás del escenario. Mientras el público disfrutaba de una transmisión impecable, las 28 candidatas vivían una verdadera carrera contra el reloj entre bambalinas.

El caos mágico del backstage

Visitar el detrás de cámaras minutos antes del show permitió captar la esencia de lo que significa competir por la corona. Entre el brillo de los trajes típicos y el ajetreo de los estilistas, las candidatas compartieron sus sensaciones:

Argentina (Guadalupe González): "El backstage siempre es locura, gritos, gente. Ahora con los trajes típicos es plumas, brillo y piedras por todo lado, ¡pero qué lindo!".

Filipinas (Francesca McLelland): Con una sonrisa y en español, aseguró estar "listísima" para conquistar al público boliviano.

República Dominicana (Criselys García): Destacó que ver a su familia entre el público le dio la fuerza necesaria para la ronda de preguntas: "El trabajo ya está hecho, que sea lo que Dios quiera".

Bolivia (Eugenia Redin): Fue captada en un momento de alta concentración, repasando apuntes para evitar que los nervios le jugaran una mala pasada. "Mente en blanco", bromeó mientras estudiaba.

Para otras candidatas, como Camila Chacón (Perú), la noche tuvo un tinte de nostalgia: "Ustedes me van a extrañar, pero yo voy a volver", prometió, mientras que Ana Claudia González (Uruguay) aseguró estar disfrutando cada segundo con una tranquilidad envidiable antes de salir a escena.

Red Uno: Una ventana al mundo

La Red Uno de Bolivia volvió a brillar como la red oficial del certamen, llevando la señal en alta definición no solo a los hogares bolivianos a través de la señal abierta, sino a todo el mundo mediante sus plataformas digitales. La producción de esta edición 36 reafirmó por qué el Reina Hispanoamericana es el evento de belleza más importante de la región.

Tras la coronación de Kimberly de Boer (Curazao), las redes sociales explotaron con imágenes exclusivas de lo ocurrido tras el escenario, permitiendo que el espectador se sintiera parte de la experiencia completa, desde la comodidad de su sala hasta el corazón del Reino Hispanoamericano.

Mira la programación en Red Uno Play