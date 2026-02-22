TEMAS DE HOY:
“Fue ella”: Un menor de 12 años muere tras ser obligado a beber agua hirviendo

Un video grabado por el menor antes de fallecer se convierte en la prueba reina contra su cuidadora.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 14:34

El niño señaló a su madrastra como la responsable de obligarlo a ingerir el agua hervida.
Indonesia

La comunidad de Indonesia se encuentra conmocionada tras la trágica muerte de un niño de 12 años, quien falleció luego de que su madrastra lo obligara a ingerir agua hirviendo.

Antes de sucumbir a las graves quemaduras internas, el menor logró grabar un video donde identificó directamente a su agresora con la contundente frase: "Fue ella".

Este acto de valentía final ha puesto en evidencia las negligencias del sistema de protección, ya que existían denuncias previas sobre el entorno violento que sufría la víctima. A pesar de las señales de alerta, las autoridades locales no intervinieron de manera oportuna para retirar al menor de un hogar que terminó convirtiéndose en su propia trampa.

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

