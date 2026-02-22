“Fue ella”: Un menor de 12 años muere tras ser obligado a beber agua hirviendo

La comunidad de Indonesia se encuentra conmocionada tras la trágica muerte de un niño de 12 años, quien falleció luego de que su madrastra lo obligara a ingerir agua hirviendo.

Antes de sucumbir a las graves quemaduras internas, el menor logró grabar un video donde identificó directamente a su agresora con la contundente frase: "Fue ella".

Este acto de valentía final ha puesto en evidencia las negligencias del sistema de protección, ya que existían denuncias previas sobre el entorno violento que sufría la víctima. A pesar de las señales de alerta, las autoridades locales no intervinieron de manera oportuna para retirar al menor de un hogar que terminó convirtiéndose en su propia trampa.

