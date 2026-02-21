TEMAS DE HOY:
Tendencias

Se enteró que iba a ser papá en pleno vuelo y su reacción conquistó las redes

La mujer coordinó con el capitán del avión para que el anuncio se hiciera por altavoz durante el trayecto rumbo a Cancún. La reacción del futuro papá emocionó a los pasajeros y conquistó las redes sociales.

Silvia Sanchez

21/02/2026 13:00

Se enteró que iba a ser papá en pleno vuelo y su reacción conquistó las redes. Imagen captura de video.
Mundo

Escuchar esta nota

Hay sorpresas que no caben en una caja… y esta ocurrió a miles de metros de altura. Un hombre descubrió que iba a ser papá —y “de nuevo”— mientras viajaba en avión rumbo a Cancún, sin imaginar que la noticia llegaría por los parlantes de la aeronave.

La mente detrás del plan fue su esposa, quien decidió no revelar el embarazo antes del viaje. En lugar de eso, ideó una escena inolvidable: se puso en contacto con el capitán y le pidió que fuera él quien diera la noticia en pleno vuelo.

En medio del trayecto, el piloto tomó el micrófono y anunció que uno de los pasajeros estaba a punto de agrandar la familia. La cabina se llenó de murmullos, risas y miradas cómplices hasta que la sorpresa encontró a su protagonista.

La reacción del hombre —entre el desconcierto, la emoción y una sonrisa que lo dijo todo— provocó aplausos espontáneos entre los pasajeros. El momento quedó grabado y rápidamente se convirtió en un video viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la originalidad de la sorpresa y la atmósfera de alegría que se vivió a bordo.

Una noticia inesperada, un micrófono abierto y un avión lleno de testigos: a veces, los anuncios más importantes llegan cuando menos lo imaginas.

 

