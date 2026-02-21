Gobierno condena el infanticidio de Yuvinka y exige justicia inmediata

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización expresó su más profunda condena y absoluto repudio ante el infanticidio de Yuvinka, una niña de solo 8 años. El crimen ocurrió el pasado 9 de enero en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz, conmocionando a toda la sociedad boliviana.

Las autoridades señalaron que este hecho constituye una grave vulneración al derecho fundamental a la vida y a la protección especial que el Estado debe garantizar. Según el comunicado oficial, la seguridad de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad conforme a la Constitución Política del Estado.

El Viceministerio enfatizó que "el infanticidio no es un hecho aislado; es una expresión extrema de la violencia estructural que afecta a nuestras niñas y niños".

Ante esta realidad, la institución reafirmó su compromiso de fortalecer las políticas públicas de prevención y detección temprana para erradicar cualquier forma de violencia.

En el comunicado se aseguró que no descansarán en la responsabilidad de promover entornos seguros, donde cada menor pueda crecer con dignidad, protección y amor.

"La memoria de Yuvinka exige justicia. El país exige justicia", sentenció el pronunciamiento gubernamental de forma categórica.

Finalmente, el organismo estatal hizo un llamado a la articulación interinstitucional para asegurar que este crimen no quede en la impunidad. El mensaje concluye con una premisa clara: las niñas y los niños de Bolivia merecen justicia y un futuro libre de violencia.

