Reestructuración en el Ejecutivo: El Gobierno rediseña el apoyo a la Vicepresidencia

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5552, el cual redefine la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo para equiparar el apoyo funcional de la Vicepresidencia con el de la Presidencia. Esta norma establece que la Vicepresidencia recibirá soporte administrativo, jurídico y técnico a través de unidades que ahora dependerán del Ministerio de la Presidencia.

La nueva estructura para la Vicepresidencia incluye seis unidades especializadas, entre las que destacan el Archivo Histórico Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo. Sin embargo, el decreto aclara que la autoridad no contará con representaciones regionales, departamentales ni municipales de ningún tipo.

En el ámbito financiero, todos los recursos presupuestarios aprobados para la gestión 2026 de la Vicepresidencia deberán transferirse a diversos ministerios en un plazo de cinco días hábiles. El Ministerio de Economía está facultado para realizar los ajustes contables necesarios sin que esto implique costos adicionales al Tesoro General de la Nación.

La reforma también impacta al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que ahora asume la administración del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias (CIS). Esta cartera de Estado deberá diseñar y ejecutar investigaciones sociocomunitarias como parte de sus nuevas atribuciones incorporadas.

Para garantizar el control institucional, la Unidad de Auditoría Interna y la de Transparencia del Ministerio de la Presidencia supervisarán todas las operaciones de la Vicepresidencia. Asimismo, se ha establecido un plazo de transición de hasta treinta días hábiles para completar el traspaso de activos, pasivos y documentación.

"Es necesario equiparar la estructura de la Vicepresidencia a la de la Presidencia del Estado, considerando la naturaleza de sus funciones y de su investidura como autoridades electas", señala el documento oficial. La norma lleva la firma del Presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete de ministros, fechada el 20 de febrero del presente año.

