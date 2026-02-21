Conmoción en Vinto: Padre confiesa haber asfixiado a su bebé de un mes tras una discusión con la madre

El municipio de Vinto se ve sacudido por un trágico hecho de sangre. El Fiscal de Materia, Edson Orellana, informó sobre la aprehensión e imputación formal de un hombre identificado como Remberto A.B., acusado de haber asesinado a su propia hija, una bebé de apenas un mes de nacida. El crimen, tipificado como infanticidio, ocurrió en la madrugada de este viernes tras una violenta disputa de pareja.

Crónica de un crimen violento

De acuerdo con el informe oficial, el suceso se desencadenó cerca de las 2:00 a.m. en un hostal del municipio de Sipe Sipe. Tras una discusión, el sujeto intentó asfixiar a la menor por primera vez. Ante la desesperación, la madre exigió trasladar a la niña a un centro médico, pues aún presentaba signos vitales.

Sin embargo, durante el trayecto, el padre desvió el vehículo hacia la zona de Montecato. En un intento valiente por salvar a su hija, la madre logró apagar el motor del motorizado para pedir ayuda, momento en que el agresor aprovechó para darse a la fuga llevándose consigo a la bebé.

"Al bajar del vehículo y tratar de pedir ayuda, es que el padre y autor de este hecho ilícito se da a la fuga junto con la menor para posteriormente, en el vehículo, quitarle la vida", explicó el fiscal Orellana.

Confesión y pruebas periciales

Tras una alerta policial y una persecución, los efectivos lograron capturar al sujeto en flagrancia. En una declaración marcada por la frialdad del relato, el imputado —acompañado de su abogado particular— confesó detalladamente el crimen.

"Él mismo decide declarar, relata de manera clara y uniforme en qué momento es donde le sofoca tapando las vías respiratorias y le quita la vida", detalló la autoridad judicial.

La autopsia realizada por el IDIF confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación ante la obstrucción de las vías respiratorias, coincidiendo plenamente con la confesión del autor y el testimonio de la madre.

Situación jurídica y rechazo a proceso abreviado

A pesar de haber admitido la autoría del hecho, el acusado, por sugerencia de su defensa, decidió no someterse a una salida alternativa (proceso abreviado), por lo que el caso seguirá el curso ordinario de la etapa preparatoria hasta llegar a un juicio oral.

El Ministerio Público adelantó que en la audiencia de medidas cautelares, programada para el día de mañana, se solicitará la detención preventiva sin plazo determinado en el penal de máxima seguridad de El Abra.

"Contamos con todos los elementos para poder establecer la responsabilidad penal de esta persona. Al tratarse de infanticidio, la Fiscalía actuará con toda la objetividad para buscar la máxima sanción", sentenció Orellana.

