Policial

¡Macabro crimen en Cochabamba! Joven padre asesinó a su recién nacida y secuestró a su otro hijo

El hombre, de 18 años, fue capturado en Tapacarí tras ser denunciado por su pareja. La madre, de 19, contó que el sujeto asfixió a su bebé de tres semanas y amenazó con matar al otro niño.

Silvia Sanchez

28/10/2025 11:46

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Un hecho estremecedor conmociona al municipio de Tapacarí, en el departamento de Cochabamba. Un joven de 18 años fue aprehendido acusado de asesinar a su hija recién nacida y sustraer a su otro hijo, de apenas un año y medio.

El crimen ocurrió en la comunidad de Linco Kochi, donde el hombre, identificado como Florencio Q. M., fue denunciado por su pareja ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Según el reporte policial, la madre advirtió que su concubino le había arrebatado al niño y se lo habría llevado hacia el río, temiendo por su vida.

La mujer, de 19 años, relató entre lágrimas que su pareja asesinó a su segunda hija, una bebé de tres semanas de nacida, el pasado 11 de septiembre. De acuerdo con su testimonio, el crimen ocurrió de madrugada, cuando el sujeto despertó de repente y le dijo que mataría a la bebé. Contó que se opuso, pero se la quitó de los brazos. Le colocó una bolsa en la cabeza, la amarró al cuello y luego la metió en una bolsa de yute hasta que dejó de respirar.

La joven aseguró que fue amenazada para guardar silencio y que, con la ayuda del padre del agresor, enterraron a la bebé para ocultar el crimen.

Finalmente, tras la denuncia, la Policía logró rescatar al niño y aprehendió al responsable, quien ahora es investigado por el delito de infanticidio.

Foto Red Uno

