Investigan las causas del fatal accidente en la carretera a Chulumani

Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera a Chulumani, donde un minibús se precipitó a un barranco de aproximadamente 100 metros, dejando un saldo fatal de cinco personas fallecidas.

De acuerdo con el informe preliminar, los sobrevivientes fueron auxiliados y trasladados de inmediato al hospital Arco Iris, donde reciben atención médica. En tanto, los cuerpos de las cinco víctimas fueron entregados a sus familiares para que se realicen los actos fúnebres correspondientes y reciban cristiana sepultura.

El Ministerio Público de Chulumani ya fue notificado del hecho y se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro, informó que no se descarta que el hecho haya sido provocado por las inclemencias del tiempo, una posible falla mecánica o un error humano.

Las autoridades policiales señalaron que se continuará con las pericias técnicas y la recopilación de testimonios para esclarecer lo ocurrido.

