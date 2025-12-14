Gobierno confirma 7 fallecidos y 20 desaparecidos por emergencia en El Torno

La emergencia provocada por intensas lluvias y riadas en el municipio de El Torno dejó hasta el momento siete personas fallecidas, 20 desaparecidas y más de 600 familias afectadas, informó el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, quien anunció el refuerzo inmediato de las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

La autoridad explicó que desde el día de ayer se desplegó a efectivos de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en la atención de la emergencia, además de activar apoyo aéreo con helicópteros para facilitar el ingreso a las zonas más afectadas, entre ellas El Torno y Copa Bélgica, severamente golpeadas por las riadas.

“Lamentablemente hasta el momento tenemos 7 fallecidos, 20 personas desaparecidas y más de 600 familias afectadas. Hemos enviado desde ayer a las Fuerzas Armadas y estamos reforzando la ayuda aérea con helicópteros, además de la asistencia humanitaria que está comenzando a llegar desde distintos puntos de Bolivia”, informó Troche en declaraciones a BTV.

Asimismo, el viceministro señaló que se prevé ingresar a todas las comunidades afectadas para brindar apoyo oportuno, evaluación de daños y entrega de ayuda humanitaria, priorizando a las familias damnificadas.

Troche agregó que el municipio de El Torno fue declarado oficialmente como zona de desastre, lo que permitirá agilizar la intervención del Gobierno central en coordinación con la Gobernación y los gobiernos municipales, con el objetivo de atender de manera integral la emergencia.

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado afectaron principalmente a los distritos 6 y 7 del municipio, ocasionando pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales, mientras continúan las labores de búsqueda de las personas desaparecidas.

