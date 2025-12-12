¿Aún no te empadronaste? Te explicamos cómo registrarte hoy mismo

El empadronamiento masivo ya está en marcha y concluye el 16 de diciembre. Te contamos quiénes deben registrarse, qué documentos necesitas y cuánto tarda el trámite.
12/12/2025 11:17
La campaña de empadronamiento masivo arrancó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el martes 16 de diciembre. Si aún no realizaste el trámite, aquí te contamos cómo registrarte sin complicaciones.
Pueden empadronarse:
Nuevos electores que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026.
Personas que nunca se inscribieron en el padrón electoral.
Ciudadanos que cambiaron de domicilio.
Personas registradas con pasaporte o libreta de servicio militar, que deben actualizar a cédula de identidad.
El proceso es rápido, gratuito y seguro. Solo necesitas:
Cédula de identidad vigente
Registro de datos
Toma de huellas dactilares, firma digital y fotografía
Confirmar tu recinto de votación
Todo el procedimiento tarda entre 5 y 10 minutos.
A nivel nacional funcionan 571 recintos electorales en 54 municipios y 2 autonomías indígenas.
Entre los departamentos con mayor cantidad de puntos de registro están:
Santa Cruz: 72
Potosí: 43
Cochabamba: 38
La atención se realiza desde las 8:00 de la mañana, dependiendo del recinto.
Empadronarte es tu derecho, tu deber y la forma más directa de hacer que tu voz cuente.
