¿Aún no te empadronaste? Te explicamos cómo registrarte hoy mismo

La campaña de empadronamiento masivo arrancó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el martes 16 de diciembre. Si aún no realizaste el trámite, aquí te contamos cómo registrarte sin complicaciones.

Pueden empadronarse:

Nuevos electores que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 .

Personas que nunca se inscribieron en el padrón electoral.

Ciudadanos que cambiaron de domicilio .

Personas registradas con pasaporte o libreta de servicio militar, que deben actualizar a cédula de identidad.

El proceso es rápido, gratuito y seguro. Solo necesitas:

Cédula de identidad vigente Registro de datos Toma de huellas dactilares, firma digital y fotografía Confirmar tu recinto de votación

Todo el procedimiento tarda entre 5 y 10 minutos.

A nivel nacional funcionan 571 recintos electorales en 54 municipios y 2 autonomías indígenas.

Entre los departamentos con mayor cantidad de puntos de registro están:

Santa Cruz: 72

Potosí: 43

Cochabamba: 38

La atención se realiza desde las 8:00 de la mañana, dependiendo del recinto.

Empadronarte es tu derecho, tu deber y la forma más directa de hacer que tu voz cuente.

