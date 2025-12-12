TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Aún no te empadronaste? Te explicamos cómo registrarte hoy mismo

El empadronamiento masivo ya está en marcha y concluye el 16 de diciembre. Te contamos quiénes deben registrarse, qué documentos necesitas y cuánto tarda el trámite.

Silvia Sanchez

12/12/2025 11:17

TED Oruro
Bolivia

La campaña de empadronamiento masivo arrancó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el martes 16 de diciembre. Si aún no realizaste el trámite, aquí te contamos cómo registrarte sin complicaciones.

Pueden empadronarse:

  • Nuevos electores que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026.

  • Personas que nunca se inscribieron en el padrón electoral.

  • Ciudadanos que cambiaron de domicilio.

  • Personas registradas con pasaporte o libreta de servicio militar, que deben actualizar a cédula de identidad.

El proceso es rápido, gratuito y seguro. Solo necesitas:

  1. Cédula de identidad vigente

  2. Registro de datos

  3. Toma de huellas dactilares, firma digital y fotografía

  4. Confirmar tu recinto de votación

Todo el procedimiento tarda entre 5 y 10 minutos.

A nivel nacional funcionan 571 recintos electorales en 54 municipios y 2 autonomías indígenas.

Entre los departamentos con mayor cantidad de puntos de registro están:

  • Santa Cruz: 72

  • Potosí: 43

  • Cochabamba: 38

La atención se realiza desde las 8:00 de la mañana, dependiendo del recinto.

Empadronarte es tu derecho, tu deber y la forma más directa de hacer que tu voz cuente.

Programación

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

