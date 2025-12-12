Alcaldesa de El Carmen Rivero Tórrez tras detención de concejal: “El delito es personal”

Tras un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizado en el municipio de Carmen Rivero Tórrez, la presidenta del Concejo Municipal, Rosángela Méndez Aragón , fue aprehendida junto a su pareja por presunto tráfico de sustancias controladas .

Durante la intervención se encontraron 20 paquetes de marihuana en un inmueble y siete paquetes de pasta base de cocaína en un bulto que habría sido arrojado por el acompañante de la concejal.

La alcaldesa del municipio, Celvi Orellana , se pronunció en el programa El Mañanero y aseguró que la Alcaldía no interferirá en la investigación , que calificó como un proceso que debe ser llevado con total transparencia.

“ El delito es personal. Nosotros nos dejamos en manos de la justicia que haga su trabajo sin entorpecer ”, afirmó.

Tras la detención de Méndez, la alcaldesa confirmó que la vicepresidenta del Concejo, María González Núñez , asume de manera automática la presidencia interina mientras se desarrollan las investigaciones.

"Nuestra gestión no se detiene. El Concejo está estructurado y continuará funcionando con normalidad", señaló Orellana.

La alcaldesa reconoció que Méndez formaba parte de su agrupación política y que en su momento era una figura muy apreciada en el municipio. Sin embargo, afirmó que la concejal había cambiado en el último tiempo tras iniciar una nueva relación sentimental.

Orellana remarcó que la Alcaldía no ha sido requerida por la Felcn ni por la Fiscalía, pero manifestó su total disposición para brindar cualquier información necesaria.

Asimismo, enfatizó que su administración seguirá trabajando con normalidad pese al impacto que este caso genera en la opinión pública.

" La alcaldía no se puede parar. Seguimos trabajando 24/7. Somos pobres pero honrados, y jamás estaríamos vinculados a estas actividades ilícitas ", expresó.

La alcaldesa aseguró que la concejal será desvinculada de sus funciones conforme avancen las medidas legales. "El concejo se reunirá y se actuará según la normativa. No se puede beneficiar ni perjudicar a nadie", dijo.

