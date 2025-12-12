Acuerdo destraba conflicto por basura entre Colcapirhua y Quillacollo

Los gobiernos municipales de Quillacollo y Colcapirhua, junto a la Gobernación departamental, lograron poner fin a un grave conflicto que paralizó la recolección de basura y dejó un saldo de personas heridas y fallecidas. En un encuentro interinstitucional, se firmó un acta de acuerdo que restablece el flujo de residuos.

El Gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, informó que el acta firmada por las autoridades de ambos municipios, el Comando Departamental de la Policía, representantes de Cotapachi y la Delegada Defensorial, garantiza el ingreso de la basura de Colcapirhua al botadero de Cotapachi.

"Esta tarde se libera el ingreso al botadero de Cotapachi para que toda la basura de Colcapirhua y otros que ingresen. Saludamos, respetamos a todas las instituciones y pedimos también de manera muy fraternal y respetuosa que en cualquier problema a través del diálogo se puede superar todos los problemas", expresó el Gobernador Sánchez.

Conflicto por basura e investigación de hechos violentos

El Gobernador aclaró que el origen del conflicto fue específicamente el tema de la basura, a lo que se sumó una acción popular interpuesta por Colcapirhua que otorgó tutela a ese gobierno municipal para acceder al botadero.

Respecto a los trágicos hechos de violencia que se registraron durante los bloqueos, la autoridad enfatizó que las investigaciones deben continuar para determinar responsabilidades:

"Las pérdidas humanas, los heridos que están ahí tiene que hacerse cargo el Ministerio Público para hacer la investigación correspondiente... Tienen que haber responsables de quienes han sido los autores intelectuales y materiales para que las autoridades determinen las acciones", afirmó.

Comisión y cierre definitivo de botaderos

Como parte de los compromisos, se conformó una comisión interinstitucional con actores nacionales, departamentales y municipales. Esta comisión realizará una inspección al lugar del conflicto y al botadero este martes 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana en Cotapachi, con el fin de objetivizar y escuchar las demandas de los pobladores del sector.

Finalmente, las autoridades reafirmaron el compromiso de cumplir con el plazo nacional establecido para el cierre definitivo de botaderos o rellenos sanitarios en todo el territorio boliviano, fijado para el 26 de mayo de 2026.

