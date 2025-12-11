Encuentro 'Bolivia Previene' reúne a actores para la gestión de riesgo

El Viceministerio de Defensa Civil (Videci) lleva adelante en esta jornada el encuentro clave ‘Bolivia Previene’, una iniciativa que reúne a bomberos, militares, sociedad civil y organismos internacionales enfocados en la prevención y gestión de desastres naturales en el país.

Alfredo Troche, viceministro de Videci, aprovechó la oportunidad para destacar la creación de la Unidad de Emergencia y Ecología, cuyo objetivo central no solo será actuar de manera inmediata ante las emergencias, sino también planificar la atención y prevención de riesgos de manera proactiva.

La autoridad subrayó que la reunión de todos los protagonistas es fundamental para el trabajo preventivo que el país necesita.

“Como parte del trabajo preventivo de desastres nos encontramos en este encuentro todos los protagonistas, es fundamental lo que estamos haciendo apuntando a que en los años venideros las desgracias no maten vidas y podamos prevenir cualquier acontecimiento natural”, destacó Troche.

El éxito de este ambicioso objetivo de cero fatalidades estará directamente relacionado con el trabajo coordinado y la articulación entre todas las instituciones y actores que participan en el encuentro ‘Bolivia Previene’, según concluyó el Viceministro.

