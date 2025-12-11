TEMAS DE HOY:
¡Impactante! Por descender, hinchas prendieron fuego al estadio de su equipo (Video)

Ocurrió en Finlandia, tras el descenso de uno de los clubes más históricos de ese país. 

Martin Suarez Vargas

11/12/2025 10:07

Condiciones en la que quedó el estadio de fútbol del FC Haka tras el siniestro. Foto: Redes sociales del club.
Finlandia.

Según reportes internacionales y las investigaciones preliminares, tres menores de edad participaron del hecho. El estadio siniestrado es precisamente donde juega como local el FC Haka de Finlandia, un equipo histórico que acumula 12 copas nacionales en su palmarés.

El pasado domingo, el club finalizó último de su grupo con 17 puntos, lo que significó el descenso directo de categoría. Fue entonces cuando, según la policía, uno de los tres menores inició el fuego. Uno de ellos confesó ser el autor del siniestro. Sin embargo, las autoridades señalaron que ninguno irá a prisión, ya que la ley finlandesa prohíbe encarcelar a menores de edad.

El club atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Su presidente, Marko Larsson, aseguró que lucharán para reconstruir el estadio:
"Es evidente que no necesitábamos esto, pero está claro que ya hemos recibido mucha ayuda de la gente y seguiremos necesitando apoyo en el futuro. Aún no hemos evaluado el costo de los daños, pero es probable que sea significativo", explicó.

El FC Haka vivió su época dorada en la década de los 80, cuando llegó a disputar cuatro ediciones de la Champions League. El equipo pertenece a la ciudad de Valkeakoski, donde residen apenas 20.000 habitantes, y el club es considerado el corazón de sus hinchas.

