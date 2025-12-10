TEMAS DE HOY:
Diputado masista Augusto Russo Marset

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Ángel Di María felicita a Real Potosí por su ascenso a la Primera División

El futbolista argentino envió un mensaje de apoyo al equipo potosino tras asegurar su retorno a la División Profesional 

Martin Suarez Vargas

10/12/2025 13:19

Ángel Di María, futbolista argentina de Rosario Central. Foto: Captura de video.
Argentina.

Escuchar esta nota

El delantero argentino Ángel Di María envió un mensaje de felicitación al club Real Potosí por su reciente ascenso a la Primera División del fútbol boliviano. A través de un video publicado en redes sociales, Di María expresó:

“Hola, le quiero mandar un abrazo muy grande al club de Real Potosí, felicitarlo por el ascenso y desearle lo mejor para todo lo que se viene. Un abrazo muy grande a todos y cuídense mucho. Chau, chau”.

El equipo potosino logró el retorno a la División Profesional tras una destacada serie frente a San Juan FC: ganó 4-0 como local y posteriormente empató 1-1 en Santa Cruz, sellando así su regreso al balompié nacional.

Actualmente, Ángel Di María juega en Rosario Central de Argentina, luego de su paso por clubes europeos como Benfica de Portugal. Su mensaje refleja la admiración y el apoyo que el futbolista siente hacia los logros de los equipos bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD