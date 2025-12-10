[VIDEO] Ángel Di María felicita a Real Potosí por su ascenso a la Primera División

El delantero argentino Ángel Di María envió un mensaje de felicitación al club Real Potosí por su reciente ascenso a la Primera División del fútbol boliviano. A través de un video publicado en redes sociales, Di María expresó:

“Hola, le quiero mandar un abrazo muy grande al club de Real Potosí, felicitarlo por el ascenso y desearle lo mejor para todo lo que se viene. Un abrazo muy grande a todos y cuídense mucho. Chau, chau”.

El equipo potosino logró el retorno a la División Profesional tras una destacada serie frente a San Juan FC: ganó 4-0 como local y posteriormente empató 1-1 en Santa Cruz, sellando así su regreso al balompié nacional.

Actualmente, Ángel Di María juega en Rosario Central de Argentina, luego de su paso por clubes europeos como Benfica de Portugal. Su mensaje refleja la admiración y el apoyo que el futbolista siente hacia los logros de los equipos bolivianos.

