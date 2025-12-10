Cuatro muertos y un minibús incendiado: Fiscalía abre caso por grave accidente en Oruro–Pisiga

El Ministerio Público de Oruro inició una investigación penal por el trágico accidente ocurrido alrededor de las 05:45 del lunes, en la carretera internacional Oruro–Pisiga, a la altura de la comunidad Pisiga Sucre. El hecho dejó cuatro personas fallecidas, entre ellos ambos conductores, y seis heridos, incluido un menor de edad.

De acuerdo con el informe preliminar, el minibús King Long, color blanco, de la empresa Frontera Sabaya, se dirigía hacia Oruro, mientras que el minibús Higer, plateado, de la cooperativa Pisiga, circulaba en sentido contrario. Por causas aún en investigación, ambos vehículos colisionaron de manera lateral, generando que la unidad Higer se incendiara y sus ocupantes quedaran atrapados.

En el lugar fallecieron el conductor del vehículo incendiado, Luis B. M. R. (34), y dos pasajeros aún no identificados. En el otro minibús perdió la vida su conductor, Jimy C. F. A. (41). Los heridos fueron trasladados al centro de salud de Pisiga Bolívar.

La Dirección Departamental de Tránsito y la Unidad de Escena del Crimen realizaron el levantamiento legal de los cuerpos, la inspección técnico-ocular, la recolección de indicios y la verificación de daños materiales, pasos clave para abrir la investigación formal. También se dispuso el traslado de ambos vehículos para peritajes mecánicos especializados.

El Ministerio Público anunció que continuará con las diligencias, tomará declaraciones y ampliará pericias para esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, reiteró la urgencia de reforzar el control del transporte interprovincial y el cumplimiento de normas de seguridad vial para prevenir tragedias en las rutas internacionales del departamento.

