Descubren vagoneta cargada con diésel de contrabando en la ruta a Copacabana

Durante un patrullaje, la Policía secuestró 700 litros de diésel y 20 litros de gasolina que eran transportados de manera irregular en una vagoneta que circulaba por la carretera hacia Copacabana.

El combustible estaba distribuido en 15 bidones de 50 litros cada uno, acoplados dentro del vehículo, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amílcar Sotopeña.

Según el reporte, el conductor aceleró para intentar darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, lo que motivó la intervención inmediata. Tras la inspección, los agentes hallaron el combustible almacenado sin autorización.

La primera hipótesis apunta a que el diésel tenía como destino la frontera con Perú, donde presuntamente iba a ser comercializado. El chofer fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con la investigación.

El vehículo y el combustible quedaron secuestrados con fines investigativos.

