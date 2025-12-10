TEMAS DE HOY:
Augusto Russo Marset Atraco a surtidor

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Descubren vagoneta cargada con diésel de contrabando en la ruta a Copacabana

El combustible estaba distribuido en 15 bidones y presuntamente iba a ser llevado a la frontera con Perú.

Silvia Sanchez

10/12/2025 10:32

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante un patrullaje, la Policía secuestró 700 litros de diésel y 20 litros de gasolina que eran transportados de manera irregular en una vagoneta que circulaba por la carretera hacia Copacabana.

El combustible estaba distribuido en 15 bidones de 50 litros cada uno, acoplados dentro del vehículo, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amílcar Sotopeña.

Según el reporte, el conductor aceleró para intentar darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, lo que motivó la intervención inmediata. Tras la inspección, los agentes hallaron el combustible almacenado sin autorización.

La primera hipótesis apunta a que el diésel tenía como destino la frontera con Perú, donde presuntamente iba a ser comercializado. El chofer fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con la investigación.

El vehículo y el combustible quedaron secuestrados con fines investigativos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD