Gobierno presenta el Plan de Desarrollo Económico y Social a la Cámara de Exportadores

10/12/2025 10:15
El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, presentó este miércoles el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) durante el Encuentro Nacional de Exportadores, donde expuso los siete ejes estratégicos que articulan la propuesta gubernamental y que proyectan al país hacia un horizonte de 100 años de transformación, con miras al tricentenario.
Romero explicó que el PDES busca consolidar un modelo de desarrollo integral, inclusivo y moderno, destacando los siguientes ejes:
El ministro señaló que las regiones deberán elaborar sus planes de desarrollo en base a estas directrices, de manera que, tras las elecciones subnacionales, las nuevas autoridades puedan revisarlos. Para junio se prevé iniciar la formulación de las directrices del Programa Operativo Anual (POA) 2027.
Asimismo, anunció que se llevarán a cabo eventos departamentales con candidatos a gobernaciones y municipios, con el objetivo de socializar el PDES y promover una visión conjunta del desarrollo nacional.
