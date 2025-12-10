Gobierno presenta el Plan de Desarrollo Económico y Social a la Cámara de Exportadores

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, presentó este miércoles el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) durante el Encuentro Nacional de Exportadores, donde expuso los siete ejes estratégicos que articulan la propuesta gubernamental y que proyectan al país hacia un horizonte de 100 años de transformación, con miras al tricentenario.

Romero explicó que el PDES busca consolidar un modelo de desarrollo integral, inclusivo y moderno, destacando los siguientes ejes:

Bolivia, economía para la gente – Capitalismo para todos: Enfocado en la generación de empleo, la formalización de empresas, el acceso a financiamiento para emprendedores, la estabilidad monetaria y la seguridad en la tenencia de la tierra. Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia: Dirigido a ampliar la presencia de productos bolivianos en mercados internacionales, además de fortalecer el turismo mediante nuevas tecnologías. Bolivia 50/50: Plantea un pacto con las regiones para fortalecer competencias en educación y salud, así como profundizar las autonomías y la coordinación territorial. El Estado tranca: Propone transformar el Estado a través de la digitalización, el respeto a la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada para agilizar procesos y mejorar la gestión pública. Bolivia transparente y lucha contra la corrupción: Comprende la reforma integral del sistema de justicia y acciones firmes contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, con el fin de consolidar un Estado íntegro y confiable. Bolivia, bienestar para todos: Centrado en el desarrollo humano mediante políticas de salud, educación, saneamiento básico, igualdad de género y seguridad ciudadana. Bolivia verde y sustentable: Impulsa un crecimiento económico respetuoso del medio ambiente, acceso a financiamiento climático, créditos verdes y una gestión eficiente de los recursos hídricos.

El ministro señaló que las regiones deberán elaborar sus planes de desarrollo en base a estas directrices, de manera que, tras las elecciones subnacionales, las nuevas autoridades puedan revisarlos. Para junio se prevé iniciar la formulación de las directrices del Programa Operativo Anual (POA) 2027.

Asimismo, anunció que se llevarán a cabo eventos departamentales con candidatos a gobernaciones y municipios, con el objetivo de socializar el PDES y promover una visión conjunta del desarrollo nacional.

