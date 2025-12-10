Salud entra en su segundo día de paro y crece la presión por sueldos atrasados

Este miércoles se cumple el segundo día de paro de trabajadores en salud. Al promediar el mediodía los funcionarios llegaron hasta las oficinas de Parques y Jardines exigiendo al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, el pago de sus sueldos.

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, responsabilizó al burgomaestre Jhonny Fernández por el paro de salud y denunció que no se está haciendo las gestiones para que se cancele el sueldo a los funcionarios.

“Los profesionales en salud no están cubiertos en la Caja Nacional de Salud y tampoco tienen el subsidio”, apuntó. “Póngase a trabajar señor alcalde, son sus últimos meses de gestión”.

Evert Patiño, secretario de Conflictos del Fesirmes, agradeció la presencia del Comité Cívico en las movilizaciones y manifestó que hay una inoperancia completa en los procesos y procedimiento.

"El vocero municipal, Bernardo Montenegro, le miente al sector, hasta el momento no nos cancelaron nuestros sueldos", apuntó el secretario de Conflictos del Fesirmes.

