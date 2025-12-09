TEMAS DE HOY:
Chi Hyun Chung Abuso a menor en Oruro Hombre agredido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

Otra semana sin atención médica: Alcaldía cruceña rechaza paro de trabajadores en salud

Son alrededor de 1.000 trabajadores que no han recibido el retroactivo de la Gobernación y cerca de 500 trabajadores municipales no cobran sus sueldos desde hace dos meses.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

09/12/2025 14:27

Otra semana sin atención médica: Alcaldía rechaza la medida de presión. FOTO: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los trabajadores de salud cumplen este martes y miércoles un paro departamental de 48 horas en Santa Cruz, una medida que desde primera hora provocó largas filas e indignación entre los pacientes que esperaban atención.

Una comisión del sector viajó por la mañana a La Paz para reunirse con la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, y exponer sus demandas. Sergio Echazú, secretario ejecutivo de Fesirmes, afirmó que la protesta responde a una “intransigencia y negligencia administrativa” por parte de la Alcaldía.

Desde el municipio, el vocero Bernardo Montenegro apuntó que el paro “afecta principalmente a la población” y aseguró que ya se cumplió con las exigencias del sector salud.

Además, insinuó un trasfondo político: “La movilización se da porque ya se acercan las elecciones subnacionales y el sector salud tiene una fuerte influencia política”, sostuvo.

El conflicto continúa y la población siente el impacto directo en la atención médica, mientras las autoridades buscan una salida.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD