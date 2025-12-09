Otra semana sin atención médica: Alcaldía cruceña rechaza paro de trabajadores en salud

Los trabajadores de salud cumplen este martes y miércoles un paro departamental de 48 horas en Santa Cruz, una medida que desde primera hora provocó largas filas e indignación entre los pacientes que esperaban atención.

Una comisión del sector viajó por la mañana a La Paz para reunirse con la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, y exponer sus demandas. Sergio Echazú, secretario ejecutivo de Fesirmes, afirmó que la protesta responde a una “intransigencia y negligencia administrativa” por parte de la Alcaldía.

Desde el municipio, el vocero Bernardo Montenegro apuntó que el paro “afecta principalmente a la población” y aseguró que ya se cumplió con las exigencias del sector salud.

Además, insinuó un trasfondo político: “La movilización se da porque ya se acercan las elecciones subnacionales y el sector salud tiene una fuerte influencia política”, sostuvo.

El conflicto continúa y la población siente el impacto directo en la atención médica, mientras las autoridades buscan una salida.

