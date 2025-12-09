Otra semana sin atención médica: Alcaldía cruceña rechaza paro de trabajadores en salud

Son alrededor de 1.000 trabajadores que no han recibido el retroactivo de la Gobernación y cerca de 500 trabajadores municipales no cobran sus sueldos desde hace dos meses.
09/12/2025 14:27
Escuchar esta nota
Los trabajadores de salud cumplen este martes y miércoles un paro departamental de 48 horas en Santa Cruz, una medida que desde primera hora provocó largas filas e indignación entre los pacientes que esperaban atención.
Una comisión del sector viajó por la mañana a La Paz para reunirse con la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, y exponer sus demandas. Sergio Echazú, secretario ejecutivo de Fesirmes, afirmó que la protesta responde a una “intransigencia y negligencia administrativa” por parte de la Alcaldía.
Desde el municipio, el vocero Bernardo Montenegro apuntó que el paro “afecta principalmente a la población” y aseguró que ya se cumplió con las exigencias del sector salud.
Además, insinuó un trasfondo político: “La movilización se da porque ya se acercan las elecciones subnacionales y el sector salud tiene una fuerte influencia política”, sostuvo.
El conflicto continúa y la población siente el impacto directo en la atención médica, mientras las autoridades buscan una salida.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45