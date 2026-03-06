Día Mundial del Riñón: llaman a prevenir enfermedades renales

En el marco del Día Mundial del Riñón, especialistas en salud de Cochabamba llamaron a la población a realizar controles médicos periódicos y adoptar hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades renales.

La presidenta de la Sociedad de Nefrología de Cochabamba, Daisy Guevara, explicó que los riñones suelen enfermarse de forma silenciosa y muchas veces los pacientes se enteran cuando la enfermedad ya está avanzada.

“Los riñones son órganos silenciosos que no dan muchos síntomas. Cuando empiezan a fallar pueden derivar en una enfermedad renal crónica y luego en insuficiencia renal terminal, que requiere diálisis”, señaló.

La especialista indicó que existe una alta incidencia de enfermedad renal en el eje central del país, por lo que el objetivo de esta fecha es concienciar a la población sobre la prevención.

Entre las principales recomendaciones, Guevara sugirió realizar al menos una vez al año exámenes de función renal, colesterol y niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes o presión arterial alta.

También aconsejó mantener hábitos saludables como evitar el consumo de tabaco, llevar una alimentación equilibrada, beber suficiente agua y realizar actividad física.

Por su parte, la vicepresidenta de la Sociedad de Nefrología de Cochabamba, Alison Nava, advirtió que el exceso de sal, azúcar, alimentos ultraprocesados y el sedentarismo son factores que afectan directamente la salud renal.

“Cochabamba tiene uno de los porcentajes más altos de pacientes con enfermedades renales en el país, lo que está muy relacionado con los hábitos de alimentación”, explicó.

Entre las medidas preventivas recomendó reducir el consumo de sal, evitar alimentos procesados o enlatados, beber suficiente líquido y realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana.

Aunque el Día Mundial del Riñón se conmemora el 12 de marzo, la Sociedad de Nefrología anunció que durante todo el mes se realizarán actividades de información y prevención, e invitó a la población a participar para promover el cuidado de la salud renal.

El 15 de marzo se realizará una feria preventiva en la plaza de Las Banderas de la ciudad de Cochabamba, donde la población podrá acceder a consultas gratuitas y otras actividades.

