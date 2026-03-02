¿Sofocones y cambios de humor? Lo que debes saber sobre la menopausia

La ginecóloga obstetra Ximena Peñarieta explicó que la menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que comienza cuando los ciclos menstruales se vuelven irregulares hasta desaparecer por completo.

Antes de esta fase se presenta el climaterio o premenopausia, período marcado por cambios hormonales y físicos.

Síntomas y edad promedio

Durante esta etapa pueden aparecer ciclos irregulares, sofocones, irritabilidad, cambios de humor y molestias generales.

Según la especialista, la menopausia se presenta en promedio entre los 48 y 50 años, aunque los síntomas pueden comenzar hasta seis años antes.

En algunos casos puede manifestarse de forma anticipada, lo que se conoce como falla ovárica prematura, asociada a antecedentes familiares, cirugías o disminución de la actividad ovárica.

“Es una etapa que también se debe aprender a disfrutar, como cada fase de la vida”, señaló.

Controles y tratamiento

Peñarieta recomendó realizar controles médicos periódicos como mamografías, ecografías y el examen anual de Papanicolaou, con el fin de evaluar el estado general de salud.

En determinados casos, se puede recurrir a terapia de reemplazo hormonal, siempre bajo supervisión médica.

También destacó la importancia de una alimentación equilibrada con productos ricos en fitoestrógenos, como avena, quinua, lenteja, soya, linaza y garbanzo.

Finalmente, recomendó mantener actividad física regular, como caminatas diarias, y acudir a controles anuales para transitar esta etapa de manera saludable.

