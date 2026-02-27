La Paz: Reportan 28 casos de chikungunya en la provincia Inquisivi

En el país se tiene una alerta por los casos de chikungunya y el departamento de La Paz no está exento de esta enfermedad en el norte del departamento. Según la concejal del municipio de Cajuata, en la provincia de Inquisivi se tienen 28 casos positivos de personas con esta enfermedad.

“Se tiene dentro del municipio algo de 28 casos ya confirmados y otros por confirmar (…) efectivamente me parece que son casos importados, tenemos mucha gente foránea que viene de sectores de Santa Cruz y me parece que de ahí han traído al municipio de Cajuata y se fue proliferando”, sostuvo la concejal.

Recomendaciones

Desde el colegio médico, el doctor Luis Larrea mencionó que los casos se van incrementando principalmente en Santa Cruz. Recomiendan a las personas que se encontraban en zonas tropicales estar alertas a los síntomas de la enfermedad y asistir a los centros de salud.

Se debe eliminar lugares donde haya estancamientos de agua; se recomienda utilizar mosquiteros, utilizar poleras de manga larga, pantalones largos y el uso de repelentes.

Educación

La ministra de Educación, Beatriz Elena García, ha anunciado que se viene realizando un monitoreo constante de los casos de chikungunya en el departamento de La Paz y se evaluará, según la región, poder implementar clases a distancia para que los estudiantes no se contagien de chikungunya.

“Hoy he estado con la ministra de salud conversando sobre esto y vamos a ir monitoreando la situación para ver si es que hay que tomar otras medidas o decisiones”, declaró la ministra.

