Gobernación de Santa Cruz denuncia déficit de 53 millones de bolivianos para el SUS

La emergencia sanitaria por chikungunya mantiene en alerta roja al departamento de Santa Cruz. El secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Edil Toledo, informó que hasta la semana epidemiológica 7 se registran 3.811 casos positivos, cifra que, si bien muestra una leve disminución respecto al pico alcanzado en la semana 6, continúa siendo alta y genera presión en los centros hospitalarios.

“Esta epidemia ha ido aumentando en estos últimos días. La semana 6 fue el pico más alto y ahora ha bajado un poco la incidencia, pero sigue siendo elevada”, explicó la autoridad, al señalar que la circulación simultánea de influenza está incrementando la demanda de atención médica.

Toledo advirtió que los hospitales de tercer nivel, como el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, la Maternidad Percy Boland, el Hospital San Juan de Dios y el hospital de Montero, enfrentan una situación crítica. “Históricamente ya teníamos déficit de espacio, recursos humanos y presupuesto. Con esta epidemia, el sistema colapsa aún más”, sostuvo.

La autoridad departamental también atribuyó parte de la saturación a la falta de funcionamiento adecuado de los centros de primer y segundo nivel, lo que obliga a los pacientes a acudir directamente a hospitales de referencia.

“Estos pacientes deberían ir a primer o segundo nivel, pero terminan en tercer nivel, y eso provoca el colapso”, afirmó.

En el plano económico, Toledo reveló que la Gobernación destina más de 130 millones de bolivianos anuales para contratar recursos humanos que —según dijo— deberían ser cubiertos por el Gobierno central.

Además, denunció un déficit superior a 53 millones de bolivianos en el presupuesto asignado al Sistema Único de Salud (SUS), lo que impacta en la provisión de medicamentos e insumos. “Siempre va a faltar algún medicamento, y la queja de la población es justificada. Pero esto no depende exclusivamente de la Gobernación”, enfatizó.

El secretario indicó que ya se enviaron cartas y se sostuvieron reuniones con la nueva ministra de Salud para exponer la situación financiera y estructural del departamento.

“Santa Cruz no puede esperar más. Hay un compromiso de liberar presupuesto para salud y educación, y estamos aguardando que se concrete”, manifestó.

