Defensa de Jhonny Fernández afirma que inspección ocular confirmó la existencia de obras

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido la tarde del lunes en el marco de la investigación por un presunto pavimento no ejecutado en el municipio. La Fiscalía anunció que solicitará su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Tras conocerse la aprehensión, la defensa del burgomaestre aseguró que el informe de la Contraloría al que hace referencia el proceso no establece indicios de responsabilidad contra ninguna autoridad. El abogado Fabio Joffré sostuvo que el documento fue elaborado en 2023, cuando las obras aún estaban en ejecución, y que contiene únicamente recomendaciones técnicas.

“El informe de Contraloría en ningún momento estableció indicios de responsabilidad contra ninguna autoridad. Este fue practicado en 2023 cuando se estaban construyendo las obras y es un informe que establece recomendaciones técnicas para optimizar la eficacia de la obra y no puede ser utilizado para criminalizar a una autoridad”, manifestó Joffré.

El jurista explicó que el proyecto fue ejecutado, entregado y actualmente se encuentra en uso. Detalló que el pasado sábado se realizó una inspección ocular junto a la fiscal del caso, donde se constató la existencia y conclusión de las obras observadas.

“El proyecto se ejecutó, se entregó y se está utilizando. El día sábado hubo una inspección ocular con la fiscal en la que se verificaron las obras. Son 16 obras y todas están con el pavimento acabado al 100% y fueron entregadas mucho antes del 2026”, afirmó.

Joffré agregó que, tras la verificación en campo, la única observación identificada fue la presencia de tres postes en una de las calzadas. “Hemos verificado la existencia de la obra y la única irregularidad son tres postes en una calzada”, añadió.

El abogado señaló que aún no conocen formalmente la imputación presentada contra el alcalde y que se encuentran a la espera de la fecha para la audiencia cautelar. “Aquí no corresponde detención preventiva y estamos articulando las medidas legales”, remarcó.

