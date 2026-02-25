Este jueves, Santa Cruz celebra el festival del 'Majadango de la Independencia'

Santa Cruz se prepara para vivir una nueva versión del Gran Majao de la Independencia, un evento que combina gastronomía, cultura y tradición en homenaje a las fechas históricas del 14 y 26 de febrero.

La actividad se desarrollará este jueves desde las 17:00 en la calle Ñufo de Chávez, esquina Potosí, en pleno centro cruceño.

El director de Turismo, Alejandro Borda, destacó la importancia de revalorizar estas fechas a través de expresiones culturales que fortalecen la identidad regional.

“Febrero significa independencia y fundación. No podemos dejar que pase desapercibido. Queremos celebrar con el mejor sabor que nos representa, que es el majao”, afirmó durante la presentación del evento.

La tercera edición del festival, impulsada por el restaurante El Aljibe en coordinación con la Secretaría y la Dirección de Turismo, no solo ofrecerá el tradicional majao sino también una agenda cultural con música, danza y literatura. Entre los artistas invitados figuran Sonia Barrientos, Lupita Quintela y Carlita Galcín, además de elencos de baile y tamborita.

“Esta es una fiesta cultural. La gente va a encontrar gastronomía, pero también arte y muchas expresiones que forman parte de nuestra esencia cruceña”, subrayó Borda, invitando a las familias a participar y celebrar con orgullo.

Mira la programación en Red Uno Play