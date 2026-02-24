Italsa inaugura Nueva línea de producción de toallitas húmedas y marca un hito en la industria nacional del cuidado infantil

La innovación y la tecnología al servicio del cuidado infantil. Bajo este concepto, Italsa realizó el lanzamiento oficial de su nueva línea de producción de toallitas húmedas para bebés, marcando un nuevo hito en la industria boliviana.

La nueva línea de producción permitirá fabricar en el país las toallitas húmedas de las marcas Mi Bebé y Mami, reafirmando el compromiso de la compañía con el bienestar infantil, la calidad y la higiene en cada proceso productivo. Esta inversión representa un paso estratégico en el fortalecimiento de la capacidad industrial nacional y en la consolidación de estándares de producción con tecnología de última generación.

Uno de los principales diferenciales de esta nueva línea es la incorporación de Agua Ultra Purificada de Grado Quirúrgico. A través de un sistema de ultra purificación avanzada con tecnología, Italsa alcanza una calidad de agua de grado laboratorio, hasta 100 veces más pura que el agua potable de la mejor calidad. La fórmula de las toallitas está compuesta en un 99,9% por agua ultra pura, lo que permite cero residuos minerales sobre la piel del bebé, ayudando a prevenir irritaciones o alergias y garantizando una base completamente estéril.

La nueva línea de producción también incorpora un modelo de Manufactura Inteligente y Robótica de Alta Precisión asegurando uniformidad y eficiencia en cada unidad producida.

El proceso está diseñado bajo el principio de Inocuidad Absoluta. Desde la primera gota de agua hasta el empaque final, toda la producción fluye a través de cubiertas de acero inoxidable de grado sanitario, minimizando cualquier posibilidad de contaminación cruzada. Además, se implementan estrictas Buenas Prácticas de Manufactura validadas por el ente regulador correspondiente, y cada lote es certificado como inocuo mediante laboratorios externos, independientes y validados en el país.

“Estamos invirtiendo en tecnología de última generación para ofrecer productos de alta calidad para las familias bolivianas con estándares internacionales y con la calidad que merecen”, destacó Óscar Véliz, Gerente General de Italsa.

La producción local de toallitas húmedas optimiza los tiempos y la eficiencia logística, fortalece el desarrollo industrial del país y genera mayor valor agregado. Con esta innovación, Italsa consolida su posicionamiento como referente dentro del rubro de cuidado infantil.

“Nuestro compromiso es claro, con innovación constante, mejora continua y procesos productivos que prioricen la higiene y el bienestar de los bebés y niños. Cada toallita que sale de nuestra planta refleja ese compromiso con las familias bolivianas”, añadió Véliz.

Con esta inauguración, Italsa reafirma su visión de crecimiento sostenido, impulsando la industria boliviana con tecnología de vanguardia y demostrando que en el país se puede producir con calidad, modernidad y excelencia.

Acerca de Italsa

Italsa es una empresa boliviana dedicada a la fabricación de productos de higiene personal, principalmente pañales “Mi bebé” y a la distribución de los productos de papel Finesse. Esta unidad de negocio se destaca en el mercado por la calidad de sus productos, la constante búsqueda de innovación tecnológica y precios competitivos.

