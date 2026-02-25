“Primero Santa Cruz”: la propuesta de José Gary Añez para la alcaldía

José Gary Añez de 50 años, conocido en Santa Cruz por su trayectoria en televisión y radio desde los 10 años, anunció su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz para las elecciones de 2026. Con experiencia como relator de fútbol, presentador de noticias, director y gerente de medios, además de empresario de la productora Haz Contenido, Añez plantea una visión clara de ciudad para los próximos años.

“Quiero una ciudad distinta, que devuelva el servicio al ciudadano y que recupere la credibilidad en la honorabilidad y la honestidad de nuestra gente”, señaló Añez. “Santa Cruz debe ser la ciudad más hermosa de Bolivia y una de las más hermosas del cono sur”.

El candidato propone la distritalización de la gestión municipal, entregando recursos y competencias a las subalcaldías para que los servicios lleguen más cerca de los barrios.

“Esta acción permitirá generar fuentes de trabajo desde la propia administración, desde la poda hasta el alumbrado público, pasando por educación, salud y seguridad”, explicó Añez.

El plan de gobierno, denominado Primero Santa Cruz, se centra en recuperar la eficiencia de los servicios públicos y reestructurar la economía municipal.

Según Añez, la ciudad enfrenta un retroceso en la gestión de servicios básicos, con problemas en el alumbrado público, la poda de áreas verdes, la refacción de colegios y la atención en los centros de salud. “La ciudad debería estar pensando en la metropolización y en proyectos estratégicos, pero la falta de gestión nos ha llevado a preocuparnos por lo básico”, señaló.

Sobre la reciente aprehensión del actual alcalde, Johnny Fernández, Añez afirmó: “No festejo la desgracia de nadie, pero me parece que se está restableciendo la justicia. Se ha cometido muchas injusticias y ahora la ciudadanía ve que la justicia empieza a funcionar”.

Añez también se comprometió a recuperar los recursos propios del municipio, que según él han caído de 1.400 a 700 millones de bolivianos, y a reorganizar la administración para que los servicios vuelvan a funcionar con eficiencia.

El candidato destacó la urgencia de revisar los contratos en salud y optimizar los recursos para atender las necesidades reales de la población. Asimismo, planteó la creación de un plan de seguridad ciudadana interinstitucional, que involucre a la gobernación, el municipio, la policía, el fiscal de distrito y las juntas vecinales.

En cuanto a propiedad de predios, Añez señaló que defenderá los derechos del municipio y promoverá el perfeccionamiento del derecho propietario, evitando pérdidas futuras de terrenos municipales como ocurrió con algunos predios estratégicos.

Con un enfoque cercano, Añez asegura mantener un contacto constante con los vecinos, priorizando la equidad en los servicios y la infraestructura, sin importar el nivel socioeconómico de cada distrito. “Que sea lo mismo ir a Equipetrol que a Clara Serrano; la obra pública debe ser igual para todos. La ciudad tiene que ser empática con quienes la habitamos”, afirmó.

