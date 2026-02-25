TEMAS DE HOY:
Gary Añez se pronuncia sobre la situación legal del actual alcalde cruceño

El candidato destaca que el sistema judicial finalmente parece obedecer al reclamo ciudadano frente al abandono de la ciudad.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 21:52

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El candidato a la alcaldía, Gary Añez, calificó las recientes acciones judiciales en torno a Jhonny Fernández como un síntoma de transformación en el sistema judicial del país. "Es una buena señal del cambio estructural que va mostrando la justicia; si hay pruebas se va consolidando este nuevo ciclo del pueblo boliviano", afirmó.

Respecto a las investigaciones en curso, Añez fue enfático al señalar que el actual burgomaestre ha tenido un impacto negativo profundo en la gestión municipal.

El comunicador subrayó la importancia de que el proceso se mantenga dentro de los márgenes institucionales y se valore el cumplimiento normativo. Según sus palabras, se debe proceder estrictamente de acuerdo a ley para garantizar que la transparencia prevalezca en este escenario jurídico.

Finalmente, Añez destacó que el actuar de los tribunales responde actualmente a una demanda social que había sido ignorada por mucho tiempo. "Lo que debemos saludar es que la justicia está obedeciendo hoy a lo que reclama la gente que se ve damnificada por algunos hechos", concluyó.

