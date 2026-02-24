TEMAS DE HOY:
La Paz: habilitan el puente Bolivia en la avenida 6 de Marzo tras obras de refacción

La infraestructura sobre la avenida 6 de Marzo fue refaccionada tras años de desgaste y demandó una inversión cercana a Bs 3 millones.

Red Uno de Bolivia

24/02/2026 11:00

Foto: El puente Bolivia. GAMEA
El Alto

Después de 11 meses de cierre, el puente Bolivia fue habilitado al tránsito vehicular, generando alivio entre transportistas y vecinos que utilizan esta ruta estratégica a diario.

La infraestructura, ubicada sobre la avenida 6 de Marzo, conecta el Distrito 1 con el Distrito 2, desde Ciudad Satélite hasta el sector de la carretera hacia Viacha, además de articular el paso hacia la ruta La Paz–Oruro.

Desde primeras horas de la mañana se observó intensa circulación de vehículos livianos y de alto tonelaje, principalmente en dirección a Satélite y El Kenko, en plena hora pico.

Obras e inversión

Los trabajos, ejecutados por la Alcaldía, incluyeron el cambio y refacción de la capa asfáltica, intervención que no se realizaba desde hace aproximadamente 30 años.

El constante paso de motorizados pesados había deteriorado la superficie, generando baches y sectores intransitables.

La obra demandó una inversión cercana a Bs 3 millones e incluyó nueva señalización horizontal, líneas de cebra y la instalación de un semáforo en uno de los accesos para mejorar la seguridad vial.

