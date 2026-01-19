Pasarelas de La Ceja en El Alto son utilizadas para consumir drogas y bebidas alcohólicas

La semana pasada se difundieron videos donde personas de ambos sexos eran filmadas aparentemente consumiendo drogas con jeringas sobre las pasarelas en la calle 4 de La Ceja en El Alto.

Los vecinos denunciaron a través de las redes sociales que a plena luz del día personas se descubrían el antebrazo para poder suministrarse algún contenido a través de jeringas en varias ocasiones, donde incluso perdían el equilibrio hasta caer al suelo.

El Comando Regional de la Policía de El Alto realizó un operativo de control sobre estas pasarelas donde el coronel Carlos Valencia denunció que los banners publicitarios tapan la visibilidad de los transeúntes, lo que posibilita esconderse para cometer actos ilícitos.

“Pero qué es lo que pasa, es que en estas pasarelas tenemos estos banners de publicidad que están a ambos lados y obstruyen la visibilidad desde abajo. Acá hemos podido encontrar botellas de alcohol, tenemos restos de heces (…) vamos a solicitar al municipio que retire estos banners”. Declaró Valencia.

La Policía, como primera medida de seguridad, realizará patrullajes en todas las pasarelas que se encuentran sobre la avenida 6 de marzo. De la misma forma se encontraron instrumentos que facilitan el consumo de marihuana.

En la ciudad de El Alto, sobre la avenida 6 de marzo, desde el sector de cruce Viacha hasta cercanías al peaje, se encuentran cinco pasarelas peatonales, donde todas carecen de mantenimiento, donde incluso son utilizadas como basureros o mingitorios.

