Cochabamba impulsa un fondo de agua para garantizar la seguridad hídrica

Autoridades, alcaldes, organizaciones sociales y expertos participaron en el Encuentro Nacional por la Seguridad Hídrica realizado en Cochabamba, donde se plantearon propuestas para fortalecer la gestión del agua en el país.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Zelada, informó que en el evento participaron representantes de cinco departamentos, alcaldes de regiones como Tarija y La Paz, además de 25 organizaciones no gubernamentales, regantes y actores sociales.

En total, el encuentro reunió a 230 participantes de forma presencial y a otros 60 de manera virtual.

Zelada explicó que una de las principales conclusiones fue la propuesta de crear una política nacional que impulse la seguridad hídrica y permita establecer fondos de agua para financiar acciones de protección y gestión del recurso.

“Se planteó la creación de una política nacional que establezca la seguridad hídrica para promover la creación de un fondo de agua. Eso lo vamos a mandar al Gobierno nacional como una recomendación”, señaló.

Otra de las propuestas fue conformar un comité nacional que trabaje en la seguridad hídrica y en la implementación de estos fondos de agua en diferentes regiones del país.

El encuentro también contó con la participación de un experto internacional que compartió experiencias sobre la gestión de fondos de agua en América Latina.

“Todos debemos tener un aporte consolidado. Los que consumen también deben aportar para que sea sostenible”, explicó Zelada, al mencionar el caso de Ecuador, donde este modelo se aplica desde hace más de dos décadas.

Indicó además que Cochabamba se encuentra en la etapa final para consolidar un fondo de agua en la región metropolitana, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica.

Situación hídrica en Cochabamba

En cuanto a la situación climática, Zelada advirtió que algunas regiones del departamento enfrentan un déficit de precipitaciones. Señaló que en zonas como el cono sur y el Valle Alto las lluvias están por debajo del promedio e incluso por debajo del registro histórico de 2023, considerado uno de los años más secos.

Ante este panorama, la Gobernación coordina acciones preventivas con organizaciones como la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (Fedecor), entre ellas la perforación organizada de pozos y la ejecución de un plan de acciones para enfrentar la sequía.

También se evalúan otras alternativas, como la generación de lluvias mediante bombardeo de nubes y la posibilidad de declarar emergencia para gestionar apoyo del Gobierno nacional.

Zelada afirmó que varias de estas medidas ya fueron planificadas desde 2023, pero requieren la coordinación y el apoyo de los municipios para atender a las zonas más afectadas por la escasez de agua.

