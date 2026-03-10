¿A qué hora llega el rey Felipe VI y qué agenda tendrá en Bolivia? Canciller da detalles de la visita

Bolivia se prepara para recibir la visita del Felipe VI, en medio de expectativas por el posible arribo de inversionistas españoles y la definición de una agenda para una futura gira del presidente Rodrigo Paz Pereira por Europa.

El canciller, Fernando Aramayo, informó que el monarca llegará al país el miércoles por la “tarde-noche” y participará en una recepción organizada por residentes españoles asentados en Bolivia.

Para el jueves 12 de marzo está prevista una reunión con empresarios privados de España, encuentro que buscará fortalecer los vínculos económicos y explorar oportunidades de inversión en el país.

Posteriormente, el rey será recibido en el Palacio Quemado, donde sostendrá una reunión con el Ejecutivo boliviano.

“El rey será recibido por el gabinete de ministros y vamos a tener un almuerzo de trabajo con él y su delegación. Esto permitirá abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del presidente Rodrigo Paz a Europa, que planteamos se materialice en el corto plazo”, explicó Aramayo.

En una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, Paz señaló que, al margen de la "amistad personal de juventud" que le une con el rey, espera mostrarle el potencial empresarial, formal e informal, que tiene Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play