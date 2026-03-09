Atención, conductores: estas carreteras presentan cortes y desvíos este lunes en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este lunes 9 de marzo existen varios tramos con desvíos, derrumbes y restricciones vehiculares en distintas regiones del país.

El reporte, elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, advierte que, aunque la mayor parte de la Red Vial Fundamental permanece habilitada, hay sectores donde se debe circular con precaución o respetar horarios específicos de cierre.

Las autoridades recomiendan a transportistas y viajeros planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.

Tramos transitables con desvíos y precaución

En varios departamentos se registran trabajos de mantenimiento, daños en la plataforma o problemas ocasionados por las lluvias.

Santa Cruz

En San Germán (Puente Ichilo) la circulación se realiza por un desvío habilitado en el par vial nuevo .

Entre Bermejo y La Angostura se reporta hundimiento de plataforma , por lo que solo un carril está habilitado.

Entre San Lorenzo y Salinas la ruta no está transitable debido a inundación en el puente San Miguelito.

Chuquisaca

En el tramo Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz) se registró un derrumbe en el sector Muela del Diablo .

Equipos trabajan en la limpieza de la vía y el tránsito se realiza mediante desvíos.

Pando

Los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran en construcción, por lo que se recomienda utilizar los desvíos habilitados con precaución.

Tarija

La ruta Tacuarandi – Alto de Zarzas está intransitable por un derrumbe de gran magnitud en el sector Lagunitas .

También se registran derrumbes en el tramo Entre Ríos – Tacuarandi, específicamente en Tapecua y San Simón.

Rutas con horarios de corte y restricciones

Algunas carreteras presentan cierres programados, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Cochabamba

El tramo Llavini – Bombeo tiene restricción vehicular de 09:00 a 17:00.

Tarija

En la ruta Itacua – La Central se establecieron cuatro turnos de corte:

07:00 – 09:30

10:30 – 12:00

13:30 – 15:30

16:30 – 18:00

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción momentánea mientras se realiza una evaluación del trazado.

Dónde consultar el estado de las carreteras

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales abiertos para consultas o emergencias.

Los viajeros pueden verificar el estado actualizado de las rutas en:

Portal oficial: transitabilidad.abc.gob.bo

WhatsApp de emergencias: 71219232

