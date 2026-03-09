Lluvias causan derrumbes y bloquean la ruta Entre Ríos–Palos Blancos

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron múltiples derrumbes en la ruta Entre Ríos–Palos Blancos, en el departamento de Tarija, dejando varios vehículos atrapados en la plataforma caminera sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

De acuerdo con reportes preliminares, la vía se encuentra intransitable y en algunos sectores incluso se registró pérdida de plataforma, lo que representa un alto riesgo para los conductores que circulan por la zona.

Ante la emergencia, se solicitó la intervención de Defensa Civil, Policía Caminera y maquinaria pesada para evacuar a las personas que quedaron varadas y evitar que más vehículos ingresen al sector afectado.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó el derrumbe en el subtramo Entre Ríos–Palos Blancos, específicamente en el sector de San Simón, y señaló que personal técnico y maquinaria pesada ya fueron desplazados al lugar para iniciar los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.

Desde la entidad también recomendaron extremar precauciones al circular por la zona y habilitaron el número de WhatsApp 71219232 para que los usuarios puedan reportar emergencias o incidentes en la red vial.

Mira la programación en Red Uno Play